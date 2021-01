Verdachte meldt zich na overval restaurant Ceintuurbaan

Twee medewerksters van het restaurant waren nog aan het werk, toen er opeens een man in het restaurant stond. De man liet een mes zien en riep vervolgens dat hij geld wilde hebben. Een medewerkster van de winkel liet weten dat er alleen maar gepind kon worden en dat er geen cash aanwezig was. Hierop is de verdachte snel de winkel uitgelopen. De medewerksters zijn niet gewond geraakt, maar wel zeer aangedaan van de poging overval. Rond 23.30 uur 's avonds houden politieagenten een man aan in de Rijnstraat. Deze man liep zelf op de agenten af en verklaarde een overval te hebben gepleegd op de Ceintuurbaan. De verdachte is aangehouden en zit op dit moment nog vast.