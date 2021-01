Getuigen gezocht in zaak overleden man Oud Ade

Bovenstaande tekstkar is donderdagochtend geplaatst in de buurt van de woning.



Op dinsdagochtend 29 december kreeg de politie rond 05.50 uur een melding dat er in deze woning een overval plaats vond. Daarop zijn agenten de woning binnengegaan. In de woning werd het slachtoffer, de 66-jarige bewoner, dood aangetroffen. Sindsdien doet een Team Grootschalige Opsporing onder leiding van een officier van justitie uitgebreid onderzoek naar het overlijden van de man. Zo heeft de Forensische Opsporing de afgelopen week uitvoerig sporenonderzoek gedaan in en rondom de woning.



Dashcambeelden

In het kader van het onderzoek komt de politie graag in contact met mensen die tussen maandagavond 28 december 22.00 uur en dinsdagochtend 29 december 06.00 uur personen of voertuigen hebben gezien op de Hofdijklaan/Provincialeweg ter hoogte van de woning op Hofdijklaan 33. Reed u in deze tijdsperiode op de Provincialeweg/Hofdijklaan en/of beschikt u over dashcambeelden? Neem dan contact op met de politie via opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem 0800-7000. Informatie kan ook worden gedeeld via het onderstaande tipformulier.