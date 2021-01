Politie zoekt getuigen van mishandeling met vuurwerk

Het was vrijdag 1 januari rond 15.30 uur. De 18-jarige jongen, die een verstandelijke beperking heeft, liep op de Crooswijksestraat bij sportcomplex Schuttersveld. Twee mannen waren bezig met vuurwerk en gooiden vermoedelijk een rotje naar de jongen. Maar gelet op het letsel, zijn hand moest in het gips, bestaat de mogelijkheid dat iemand het vuurwerk in zijn hand heeft gestopt en toen heeft aangestoken.

De jongen is gezien zijn beperking zwaar getraumatiseerd door het incident. De politie wil helder krijgen wat hier precies is gebeurd en is daarom een onderzoek gestart. Camerabeelden worden veilig gesteld en bekeken, en er is uiteraard gesproken met getuigen. Maar nog steeds zijn we op zoek naar meer informatie.

Heeft u iets gezien?

Misschien heeft u die middag tussen 15.30 en 16.00 uur iets gezien of herinnert u zich nu toch iets, en heeft u nog niet met de politie gesproken. Bel dan met 0900-8844 of met 0800-7000 als u liever anoniem blijft. U kunt vragen naar de afdeling VVC van het basisteam Maas & Rotte. Ook kunt u onderaan het tipformulier invullen.

De twee mensen die er vermoedelijk bij waren die middag zijn een kleine en een grote man. De kleine man had grote ogen, een capuchon op en droeg een tweekleurige jas. Donkerblauw aan de onderkant en lichtblauw aan de bovenkant en armen. Bent u of kent u deze man? Meld het ons.