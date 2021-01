Hennep gevonden in woning Tilburg

Na de melding van de henneplucht zijn agenten naar de woning gegaan en hebben de woning met toestemming van de Rechter-commissaris doorzocht. Agenten troffen naast de ruim 4 kilogram hennep ook goederen aan om de drugs te wegen en te verpakken. Verder lag er contant geld in de woning. Het vermoeden is dat de verdachte handelt in drugs. Alle goederen inclusief een personenauto zijn in beslag genomen. De woning was al eerder door de gemeente gesloten vanwege het aantreffen van drugs. Ook nu is de gemeente op de hoogte gebracht en wordt de woning waarschijnlijk weer gesloten. De 36-jarige bewoner zit vast voor verder onderzoek.