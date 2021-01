Man gewond na verkeersruzie

Het slachtoffer verklaarde aan agenten dat hij rond 17.15 uur op de Huibenvendreef flink op de rem moest voor een invoegende auto. Beide bestuurders rijden verder maar de bestuurder bleef met zijn verkeersgedrag het slachtoffer hinderen. Op de Campenhoefdreef stoppen ze en komt de verdachte naar de auto met het slachtoffer toen. De verdachte heeft een mes vast en via het open raam raakt hij hiermee de 22-jarige Tilburger. Vervolgens rijden ze weer weg. Slachtoffer gaat naar huis en waarschuwt de hulpdiensten. Hij is met een ambulance naar een ziekenhuis vervoerd. Na behandeling van de snijwonden mocht hij weer naar huis. Slachtoffer heeft aangifte gedaan van zware mishandeling. De politie doet verder onderzoek en zoekt getuigen van het incident. Heeft u iets gezien? Bel dan met de politie via 0900 8844 of via het politie WhatsApp nummer 06-1220 7006.

Zaaknummer 2021005544