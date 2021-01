Politie doet onderzoek naar ongeregeldheden nieuwsjaarsnacht in Oosterhout

Rond 01.00 uur op vrijdag 1 januari zorgt een groep van zo’n 40 personen voor ongeregeldheden in en rond de Loevensteinlaan. Er werd met zwaar vuurwerk en stenen gegooid naar brandweerlieden en agenten. In de wijk waren brandstichtingen en vernielingen geweest. De recherche is een onderzoek gestart om daders op te sporen. De politie is op zoek naar getuigen. Wat heeft u gezien, weet u wie de mogelijke daders zijn? Of heeft u beeldmateriaal dat wij in het onderzoek kunnen gebruiken? Deel het met de politie. Bel dan met: 0900-8844. Of via het Politie WhatsApp nummer 06 - 1220 7006. Belt u liever anoniem, dan kan dat via Meld Misdaad Anoniem (0800 – 7000). U kunt ook een tipformulier invullen. Vermeld voor een snelle informatieverwerking het dossiernummer: 2021000495.