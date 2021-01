Explosief materiaal aangetroffen in garagebox Geleen

Agenten troffen de gestolen auto gisteren per toeval aan in de garagebox. Ze waren op zoek naar een auto die dinsdagavond in Duitsland zou zijn gestolen en die mogelijk in Geleen zou staan. Die gestolen auto werd in eerste instantie niet aangetroffen maar wel een andere gestolen auto die vanwege de inhoud, onder andere gasflessen en -inmiddels blijkt- explosieven, vermoedelijk gebruikt was of gebruikt kon worden bij een plofkraak. Gisteren is de EOD tot in de avond bezig geweest met het ontmantelen en veiligstellen van het explosieve materiaal. Inmiddels is ook de auto die in Duitsland is ontvreemd in één van de naastgelegen garageboxen aangetroffen. Ook dit voertuig wordt uitvoerig onderzocht.

Uit voorzorg werden woningen in een straal van 100 meter rond de betreffende garage zijn uit voorzorg ontruimd. De bewoners werden tijdelijk opgevangen in een sportcentrum in de buurt en zijn inmiddels weer terug in hun woning.

Meer informatie kan er momenteel niet worden verstrekt.