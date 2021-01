Jaarwisseling: minder geweld, meer overlast

Het merendeel van de mensen hield zich aan het vuurwerkverbod, waardoor er minder vuurwerkslachtoffers waren. Het voornaamste doel van het tijdelijk vuurwerkverbod, het ontlasten van de zorg tijdens de jaarwisseling, is behaald. Desondanks heeft de politie – en andere hulverleners - een drukke jaarwisseling achter de rug.

Vergelijking andere jaren

De politie heeft in de jaarwisselingsnacht bijna 9 procent meer jaarwisseling gerelateerde incidenten geregistreerd dan gemiddeld genomen over de afgelopen vier jaarwisselingen. Er waren minder incidenten met geweld en er is meer overlast in de wijk ervaren. Dat ging vooral over geluidshinder, overlast door jongeren en overlast door vuurwerk. Ook zijn er meer brandstichtingen en ontploffingen gemeld en aangetroffen dan in voorgaande jaren. De politie hield minder mensen aan dan tijdens eerdere jaarwisselingen.