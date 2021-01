Getuigen gezocht na gewapende woningoverval IJburg

Amsterdam - Op de Jan Vrijmanstraat is op donderdagochtend 7 januari 2021 een 33-jarige vrouw in haar woning overvallen door twee mannen. De verdachten deden zich daarbij voor als postbezorgers en gingen er in een auto vandoor. De politie is een onderzoek gestart en zoekt dringend getuigen die meer mogelijk weten.