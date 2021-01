Recherche zoekt getuigen overval woning Aakpad

De recherche is op de hoogte van het feit dat er in de buurt door een stichting gecollecteerd werd. Deze collectanten droegen ook gekleurde hesjes, maar hebben niks met de overval te maken. De recherche is op zoek naar camera en of dashcambeelden in de omgeving van het Aakpad. Heeft u iets gezien of gehoord en nog niet met de rechechre gesproken? Neem contact op met 0900 8844 of anoniem via 0800 7000. Via onderstaande tipformulier kunt u ook beeldmateriaal delen met het onderzoeksteam.