Woning beschadigd door zwaar vuurwerk: getuigen gezocht

Rond 03.10 uur ontving de politie meerdere meldingen van een explosie door zwaar vuurwerk in de galerij van een woning aan de César Franckstraat. Toen agenten niet veel later arriveerden, constateerden zij veel schade (onder meer gesneuvelde ruiten) aan de flatwoning. Ook een bovengelegen woning raakte beschadigd door het zware vuurwerk. De politie onderzoekt de toedracht.



Getuigen gezocht

De recherche komt graag in contact met mensen die meer informatie hebben over deze ontploffing. Heeft u iets gezien of gehoord rond 03.10 uur op de César Franckstraat? Of beschikt u over camerabeelden of foto’s? Neem dan contact op met de recherche via 0900-8844 of M 0800-7000.