Pakketbezorger volgt dief bestelbus; politie houdt verdachte aan

De 34-jarige bezorger wilde een pakket afleveren in de Middelburgsestraat en had zijn bestelbus met draaiende motor geparkeerd. Voor hij het pakketje kon bezorgen, zag hij echter dat een man in zijn bestelbusje stapte, flink gas gaf en wegreed in de richting van de Bosschestraat.



De pakketbezorger bedacht zich geen moment en rende achter zijn busje aan. Daarbij zag hij dat de man die er met zijn bestelbus vandoor was twee geparkeerde voertuigen raakte. Omdat de pakketbezorger heel hard ‘politie’ riep, trok hij de aandacht van omstanders, waarvan enkelen hem vervolgens hielpen.



Op de hoek van de Bosschestraat met de Badhuisweg stond het busje stil. De pakketbezorger probeerde aan de ene kant het portier te openen, terwijl aan de andere kant een omstander de man uit het busje trok. Terwijl de politie werd gewaarschuwd, liep de man weg.



De bezorger stapte in zijn busje en reed de man stapvoets achterna, ondertussen nog altijd met de politie bellend. In de Stevinstraat ging de man een pand binnen. Hier konden de gewaarschuwde agenten de man, een 48-jarige Hagenaar, vervolgens aanhouden. Hij bleek onder invloed van alcohol en blies op het politiebureau 1355 ugl. Ook was hij niet in het bezit van een geldig rijbewijs. Tegen de man is proces-verbaal opgemaakt voor diefstal en rijden onder invloed.