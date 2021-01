Politie lost schoten bij achtervolging

Het slachtoffer belde donderdagavond de politie nadat hij in de Steenwijklaan door meerdere mannen onder dreiging van een vuurwapen gedwongen werd om zijn auto, telefoon en goederen af te geven. Direct startte de politie een onderzoek en dat leidde later op de avond tot de aanhouding van de vier verdachten en de vondst van een deel van de gestolen buit. Het slachtoffer deed aangifte.



Een 21-jarige verdachte werd door een arrestatieteam in een woning aan de Laan van Wateringseveld aangehouden. In de woning vond de politie een deel van de buit terug. Agenten wisten ook de gestolen Toyota Aygo te traceren en besloten de auto te volgen. Al snel werd duidelijk dat er nog een verdacht voertuig met de gestolen personenauto meereed. Daarom besloten agenten de inzittenden van beide personenauto’s aan te houden. De auto’s kregen een stopteken bij de kruising Hildebrandplein met de Hildebrandstraat. Beide bestuurders negeerden echter het stopteken en gingen er met hoge snelheden vandoor.



De bestuurders van beide auto’s haalden tijdens de achtervolging gevaarlijke capriolen uit. De bestuurder die in de gestolen Toyota Aygo reed, vluchtte in de Molenaarsstraat uit de auto en rende richting Laakkade. Tijdens deze achtervolging te voet losten agenten een aantal schoten. Op de Laakkade hielden andere agenten deze verdachte aan, voor betrokkenheid bij de gewapende diefstal en voor gevaarlijk rijgedrag.



De achtervolging van de andere personenauto eindigde op de Neherkade met de kruising Rijswijkseweg. Daar reed de gevluchte personenauto tegen een paal en konden agenten de bestuurder en inzittende aanhouden. Beide personenauto’s zijn voor onderzoek in beslag genomen. In de omgeving van de aanhoudingen deed de politie uitgebreid onderzoek.



Getuigen gezocht

De districtsrecherche van Den Haag-Zuid zoekt getuigen die meer weten over de gewapende beroving aan de Steenwijklaan. Heeft u informatie die de politie kan helpen in het onderzoek? Belt u dan met 0900-8844. Blijft u liever anoniem, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.



Schieten door agenten

Om te beschermen of te handhaven mogen en moeten politiemensen geweld gebruiken als de situatie daar om vraagt. Het gebruik van geweld door de politie is onderdeel van het professioneel vakmanschap van politiemensen. Agenten zetten hun vakmanschap en hun geweldsbevoegdheid in voor een veiliger Nederland en zetten een bewuste stap naar voren als het moet. De politie wil zich op een transparante wijze verantwoorden waarbij tevens recht wordt gedaan aan de bijzondere rol van politiemensen in de samenleving.

De maatschappij moet erop kunnen vertrouwen dat de politie professioneel omgaat met deze geweldsbevoegdheid. Om dit goed te borgen zorgt de politie dat politiemensen goed getraind zijn, dat zij verantwoording afleggen over het gebruikte geweld, geweld getoetst wordt aan de geweldsinstructie en dat politiemensen leren van gebruikt geweld. Meer informatie hierover vindt u op politie.nl.