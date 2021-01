Politie zoekt getuigen van overval Aldi Ridderkerk

Een paar minuten voor 20.00 uur kwamen twee mannen de winkel binnen en gedroegen zich in eerste instantie als klant. Maar al snel werden hun ware bedoelingen duidelijk. Eén van de daders bedreigde een medewerker met een vuurwapen, terwijl de ander op een caissière afstapte en bij haar geld eiste. Ook sloeg hij de kassamedewerker een paar keer hard op haar arm. De dader kreeg het geld uit de kassa en ging er met zijn maat via de achteruitgang vandoor. Ze liepen in de richting van de Prunuslaan, in de richting van het Reyerpark. De personeelsleden bleven in shock achter.

Signalement

Dader 1 was donker getint, zo’n 40 jaar, kleine ogen, was 1.85m lang, droeg zwarte kleding, een zwarte pet en zwarte airmax schoenen.

Dader 2 had een Kaapverdiaans uiterlijk, had een kleine snor, was tussen de 25 en 30 jaar, 1.75m lang, en dun. Hij droeg een zwarte jas tot de knie met zwarte bontkraag.

Bel de politie

Was u getuige van de overval of heeft u de daders voor of na de overval nog gezien? Heeft u andere informatie over deze overval of misschien wel beelden van de daders, bijvoorbeeld van uw deurbel- of dashboardcamera? Alle informatie is welkom! U kunt bellen met de politie via 0900-8844 of vul onderstaand tipformulier in. Anoniem bellen kan ook: 0800-7000.