Duo gearresteerd na aantreffen neppistool in auto

Omdat het tweetal mogelijk betrokken was bij een bedreiging van een man uit Colijnplaat kregen de twee verdachten aanvankelijk beperkende maatregelen opgelegd. Ze werden de afgelopen dagen verhoord. De vrouw mocht woensdag het politiebureau verlaten. De man is vrijdag voor de rechter-commissaris geleid. Hij is 's middags onder schorsende voorwaarden in vrijheid gesteld en kreeg een contactverbod opgelegd in verband met het conflict met de man uit Colijnsplaat. Tijdens een doorzoeking in een woning in Nieuwdorp, de verblijfplaats van de man, werden ruim veertig gram speed en twee motoren in beslag genomen. De politie onderzoekt of deze motoren zijn verduisterd. Tegen het tweetal wordt proces-verbaal opgemaakt.