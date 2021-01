Politie zoekt meer informatie over cocaïnehandel

Cocaïnehandel is een ernstig misdrijf en corrupte havenarbeiders spelen hierbij een belangrijke rol. Op vrijdag 8 januari moeten acht mannen, die momenteel nog vast zitten, pro forma voor de rechter verschijnen. Dan wordt er beslist over hun voorarrest. Wilt u informatie bespreken, dan kunt u anoniem terecht bij het Zeeuwse team criminele inlichtingen (TCI). Een gesprek met een rechercheur van TCI is volledig anoniem. Hoe gaat dat dan? Bel het algemene nummer van de politie: 0900-8844 en vraag naar het Team Criminele Inlichtingen. De medewerker(st)er van het servicecentrum stelt u enkele gerichte vragen en helpt u dan anoniem verder. Meer informatie over deze werkwijze van TCI staat op Politie.nl.

U kunt ook uw informatie delen met de politie met behulp van onderstaande tipformulier of bellen via 0900-8844. Uw gegevens worden dan wél in het dossier van de politie opgenomen.