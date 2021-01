Politie waarschuwt voor inbrekers in winkels

Vanaf Eerste Kerstdag tot en met vandaag werd ingebroken in vier winkels in Vlissingen aan Paauwenburgweg, Paul Krugerstraat, Scheldestraat en Walstraat. In dezelfde periode vonden ook drie inbraken plaats bij winkels in Oost-Souburg aan de Kanaalstraat. De inbraken vinden plaats rond middernacht of in de vroege ochtend. De dader(s) kwamen vaak binnen door een deur te vernielen. De buit bestond meestal uit geld en diverse artikelen uit de winkelvoorraad.