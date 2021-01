Twee mannen aangehouden op verdenking van mishandeling c.q. openlijke geweldpleging

In de winkel ontstond een schermutseling waarbij de twee verdachten de winkelmedewerker zouden hebben geslagen. De man raakte hierdoor gewond. Toen een agent ter plaatse één van de verdachten aansprak en zijn identiteit wilde controleren, reageerde hij geïrriteerd. Toen even later bleek dat beide verdachten zouden worden aangehouden, nam de ander de benen. Hij kon korte tijd later na een korte achtervolging te voet op de Kasterenlaan worden staande gehouden. Omdat hij ook daar niet meewerkte, heeft de agent pepperspray gebruikt om de verdachte onder controle te krijgen. Hij is daarna, net als de andere verdachte, aangehouden en naar het bureau gebracht.

Beide verdachten hebben een verklaring afgelegd. De politie zet het onderzoek voort en heeft onder andere diverse getuigen gesproken. De twee verdachten zijn in verzekering gesteld en zitten nog vast.