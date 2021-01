Tips gevraagd: gewapende overval wooncomplex in Best

Op vrijdag 8 januari rond 03.30 uur zijn twee vrienden bij elkaar op bezoek toen er plots op de deur werd geklopt. Na het openen van de deur is de bewoner direct overlopen door een man. Deze man was bewapend met een mes en iets wat op een klein handvuurwapen leek. De daders spaken Pools. Een tweede man kwam ook de kamer in probeerde een van de vrienden meerdere malen te slaan en vroeg hierbij om geld. Ook is een van de vrienden met een mes gestoken. Naast wat geld zijn er ook persoonlijke bezittingen weggenomen. De man is door ambulancepersoneel ter plaatse behandeld aan zijn verwondingen.

Signalement overvallers:

Man 1:

- +/- 1.86 m lang;

- smal postuur;

- bivak muts, rood zwart van kleur, skelethoofd;

- klein pistool, +/- 10 cm, zwart van kleur;

- mes had een lemmet van 20 cm, in het lemmet zaten gaten;

- Volledig in het zwart gekleed

Man 2:

- blanke huidskleur;

- gespierd/breed postuur;

- +/- 1,70 m lang;

- kort donker haar, gemillimeterd;

- blauwe shirt met lange mouwen;

- grijze broek met vierkanten zakken;

Tips?

We willen u vragen of u wellicht iets meer weet van deze overval. We komen dan graag met u in contact. U kunt uw tips doorgeven via onderstaand tipformulier. Bellen kan natuurlijk ook op 0900-8844. Liever anoniem melden? Dat kan op 0800-7000 (.M)