Verdachte aangehouden in onderzoek poging liquidatie

De verdachte is in Maastricht aangehouden. Na zijn aanhouding is een doorzoeking in zijn woning in Maastricht gestart.

Onderzoek

Met deze aanhouding is het onderzoek nog niet afgerond. De politie hoopt meer informatie te verkrijgen over de achtergrond en motief voor de poging liquidatie en sluit niet uit dat er nog meer aanhoudingen zullen volgen.

In het onderzoek werd al eerder een SMS bom ingezet en in het landelijke opsporingsprogramma Opsporing Verzocht is ook al eerder aandacht aan deze poging liquidatie besteed.

De verdachte zit in beperkingen.