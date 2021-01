Aanhouding brandstichtingen Hoensbroek

In de periode tussen augustus 2020 en januari 2021 vonden er verschillende branden plaats, waardoor grote onrust ontstond onder de buurtbewoners. De politie deed afgelopen maanden uitgebreid onderzoek naar deze brandstichtingen. Er werden buurtonderzoeken gedaan en er werden camerabeelden uitgekeken. Bij het bekijken van deze beelden kwam er een verdachte in beeld. De verdachte wordt verdacht van het in brand steken van meerdere auto’s, een haag en een kelderbox. Onderzoek moet uitwijzen of de verdachte verantwoordelijk is voor nog meer brandstichtingen.



Vandaag werd de verdachte voorgeleid bij de Rechter Commissaris. Deze heeft beslist dat de man in bewaring wordt gesteld voor de duur van 14 dagen.