Man aangehouden voor inbraak en geweldpleging

Donderdagmorgen 7 januari kreeg de politie een melding binnen over een incident aan de Vianenweg. Later bleek dat een man was binnengedrongen bij een woning. Daarbij had hij geweld gebruikt tegen de bewoonster. De politie was snel ter plaatse. De man bedreigde de agenten en is gevlucht. Agenten konden zijn identiteit achterhalen. Verschillende disciplines binnen de politie zijn ingezet om de man op te sporen en aan te houden. Doordat de man niet staat ingeschreven op een adres was zijn locatie ook moeilijker te achterhalen. De bewoonster is voor controle naar het ziekenhuis gebracht en mocht na behandeling het ziekenhuis weer verlaten.