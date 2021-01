Verdachte aangehouden na eerder schietincident

De aangehouden Nijmegenaar, is de 5e aanhouding in dit onderzoek. Hij wordt verdacht van moord c.q. doodslag. Bij zijn aanhouding in Noord Nederland werd een vuurwapen aangetroffen. Onderzocht wordt of de verdachte met dit wapen heeft geschoten. Het wapen is in beslag genomen voor verdere onderzoek.

De verdachten die kort na het incident zijn aangehouden, zijn inmiddels in vrijheid gesteld.

2021007639 ^JA