Drie aanhoudingen voor bedreiging en mishandeling

De twee bezorgers stonden met elkaar te praten toen twee van de mannen uitstapten. Ze spraken een van de jongens heel bedreigend toe en gaven hem een klap. De jongen rende weg, maar werd tegen zijn benen geschopt en tegen de grond gewerkt. Zijn achtergebleven collega belde de politie en zag dat een van de drie mannen vanuit de auto hem een vuurwapen liet zien. De twee mannen stapten vervolgens weer in en reden weg, ze namen de telefoon van het slachtoffer mee. De politie die er snel was, bekommerde zich om de twee jongens en zetten meerdere collega’s in. Door de locatievoorziening van de gestolen telefoon kon het Team Parate Eenheid de telefoon traceren en leidde ze naar de Rosener Manzstraat. Daar konden de drie mannen, van 23, 24 en 25 jaar in de boeien worden geslagen. De woning en de auto worden nog onderzocht.