Politie onderzoekt beschieten huis en zoekt getuigen

De politie heeft een uitgebreid onderzoek ingesteld en geconstateerd dat de woning inderdaad beschoten is. Daarbij raakte gelukkig niemand gewond. Een raam van de woning raakte beschadigd. De politie zet het onderzoek voort en komt graag in contact met mensen die meer informatie hebben over dit incident. U kunt de politie bereiken via 0900-8844 en vermelden dat u belt over proces 2021-007505. Blijft u liever anoniem? Deel dan uw informatie via Meld Misdaad Anoniem, telefoon 0800-7000.