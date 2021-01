Politie onderzoekt overval op woning

De politie doet uitgebreid onderzoek en is op zoek naar getuigen. Hebt u in de nacht van vrijdag 8 op zaterdag 9 januari 2021 of op de avond van vrijdag 8 januari iets verdachts gezien in de omgeving van de Wilgenlaan? Hebt u die nacht iets verdachts of iemand onbekends gezien in de omgeving van de Raadhuislaan? Beschikt u over andere informatie die de politie kan helpen bij het onderzoek? Beschikt u wellicht over camerabeelden? Neemt u dan alstublieft contact op met de politie, via telefoonnummer 0900-8844 en vermeld hierbij zaaknummer 2021-007694. Blijft u liever anoniem, maar wilt u wel informatie delen? Bel dan naar de tiplijn Meld Misdaad Anoniem, telefoon 0800-7000.