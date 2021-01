Rijgedrag verraadt Fransman, aangehouden voor de Opiumwet

Bij verdere controle bleek dat op het Franse kentekenbewijs van de auto waarin het tweetal reed het woord ‘vendu’ stond, plus een datum in het najaar van 2020. ‘Vendu’ betekent ‘verkocht’. Bij verkoop van een voertuig wordt in Frankrijk altijd met pen het woord ‘Vendu’ plus de datum waarop het voertuig verkocht is op het kentekenbewijs geschreven. De nieuwe eigenaar heeft daarna 30 dagen de tijd om het voertuig op zijn of haar naam over te schrijven. Bij het overschrijven krijgt de nieuwe eigenaar een volledig nieuw, onbeschreven, kentekenbewijs. In dit geval is de auto dus verkocht, maar nooit te naam gesteld, oftewel op naam van de nieuwe eigenaar gezet, wat volgens de Wegenverkeerswet niet mag. De auto is voor nader onderzoek in beslag genomen.