Politie is dringend op zoek naar getuigen zware aanrijding Ring A10 Noord

Amsterdam - Op vrijdagmiddag 16 juli 2021 rond 17.00 uur heeft er een zware aanrijding plaatsgevonden tussen zes voertuigen op de Ring A10 Noord. Drie inzittenden van twee voertuigen zijn gewond overgebracht naar het ziekenhuis, waarvan twee zwaargewond. Het zesde voertuig dat betrokken was bij deze aanrijding is ervandoor gegaan. Het team Opsporing Team Verkeer (OTV) is op zoek naar getuigen. Heeft u informatie over de aanrijding of beeldmateriaal? Neem dan contact op met de politie. De bestuurder van het zesde voertuig roepen wij dringend op om zich te melden bij de politie.