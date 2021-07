Man onder invloed aangehouden na tip medeweggebruikster

De politiemensen zagen echter dat de bestuurder niet voldeed aan het volgteken. Hij keerde zijn voertuig en reed de Slachthuisbuurt in. De bestuurder probeerde aan een controle te ontkomen en reed onder meer op de Paus Leostraat een verkeerspaal uit de grond. De bestuurder stopte niet en vervolgde zijn weg. De politie zette de achtervolging met gebruikmaking van zwaailicht en sirene in. Op de Saracenenstraat kwam het voertuig tot stilstand. Een politieman sprak de bestuurder aan naast zijn auto maar de man had de ramen en portieren afgesloten. De man besloot weer gas te geven en reed weer weg. Met behulp van andere politievoertuigen kon de man worden klemgereden op de Graafschapstraat. Nog weigerde de man de deuren te openen, waarna uiteindelijk door de politie een raam van de auto is ingeslagen om de man aan te kunnen houden.

De bestuurder, een 43-jarige man uit Beverwijk, bleek onder invloed van alcohol. Hij bleek een ademalcoholgehalte van 630 ug/l te hebben, waar maximaal 220 ug/l is toegelaten om een voertuig te mogen besturen. Zijn rijbewijs is ingevorderd, Hij is ook bekeurd voor het negeren van een verkeersteken en het verlaten van een plaats ongeval.

2021148057