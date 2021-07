Fietsendief aangehouden, politie zoekt eigenaren fietsen

Een alerte getuige zag omstreeks 21.55 uur dat een man op de Antwerpsestraatweg een fiets meenam en waarschuwde de politie. Agenten hebben de man aangehouden. In een schuur bij de woning van de verdachte troffen agenten meerdere (race)fietsen aan die vermoedelijk gestolen zijn. In totaal namen agenten dertien fietsen in beslag. Op de facebookpagina van politieteam Bergen op Zoom staan foto’s van deze fietsen. Eigenaren kunnen zich melden bij het team via 0900 – 8844 of op het politiebureau aan het Emplacement in Bergen op Zoom. De verdachte zit vast voor verder onderzoek. https://www.facebook.com/PolitieBergenopZoom/posts/2596553633981173?__tn__=-R