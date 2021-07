Man aangehouden middels BTGV-methode

Vrijdag 16 juli 2021 hebben agenten gezocht naar de verdachte man, nadat hij diverse bedreigingen richting zijn ex-partner had geuit. Het vermoeden bestond tevens dat de man in het bezit was van een vuurwapen. Rond 17.15 uur zagen agenten het voertuig van de man rijden en hebben zij hem op de Energieweg een stopteken gegeven. Middels de BTGV-methode is de 32-jarige man uit de gemeente Oosterhout aangehouden voor bedreiging en overgebracht naar de politiecel.

De verdachte bleek onder invloed van alcohol te zijn en reed rond met een ongeldig verklaard rijbewijs. Het voertuig waar de man in reed is daarom ook in beslag genomen.

Na controle van het voertuig bleek dat er een vuurwapen en munitie in lag. Ook troffen zij drugs in het voertuig aan. De woning van de verdachte is later nog doorzocht, hier troffen agenten een balletjespistool aan, deze is ook in beslag genomen.

BTGV-methode

BTGV staat voor BenaderingsTechniek Gevaarlijke Verdachten. Vanwege het vermoeden dat de verdachte een wapen bij zich zou dragen, hebben de agenten besloten deze methode toe te passen. De procedure om gevaarlijke verdachten, die in een auto zit, aan te kunnen houden op een veilige manier bestaat al lang. De verdachte wordt met korte en duidelijke bevelen uit de auto ‘gepraat’ en zo aangehouden.