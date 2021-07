Onder je neus: een drugslab in jouw buurt

Wist je dat die xtc-pillen die je op een feestje of festival voorbij ziet komen zomaar bij jou in de buurt gemaakt kunnen zijn? De drugslabs die bijvoorbeeld xtc en crystal meth maken, zitten overal verscholen. In een schuur, garage of bedrijfsloods. Hoe kun je die locaties herkennen? En wat doet de politie als er één wordt ontdekt? Freek Pecht van de politie is expert op het gebied van drugslabs. En we praten met twee buurtbewoners die bij de ontdekking van een drugslab betrokken waren.

Als jij nou denkt dat er iets met drugs gebeurt in jouw wijk, bel dan de politie via 0900 – 88 44. Dat kun je ook anoniem melden: ga dan naar www.meldmisdaadanoniem.nl of bel met 0800 – 70 00. Je kunt ook je wijkagent aanspreken. En heeft het haast, dan bel je 112.

