Agenten gewond tijdens aanhouding bij drugsdeal

Rond 21.45 uur werd er in de Utrechtsestraat in Scheveningen een overdracht gezien van verdovende middelen. Daarop werd besloten de bestuurder van een scooter aan te houden. Deze verdachte verzette zich hevig bij zijn aanhouding. Een tweede verdachte viel een agent van achteren aan die daardoor op de grond viel. Doormiddel van het gebruik van pepperspray werd de scooterrijder aangehouden. De tweede verdachte ging er rennend vandoor. Bij de achtervolging vorderde een agent een fiets van een maaltijdbezorger. De agent zag dat de verdachte op het Harstenhoekplein een dak opklom en wist hier de verdachte aan te houden. Hierbij verzette de man zich en raakte de tweede agent gewond aan zijn hand. De twee agenten zijn voor behandeling vervoerd naar het ziekenhuis.

Bij de verdachten werden verdovende middelen en een geldbedrag inbeslaggenomen. De verdachten zitten vast en worden gehoord.

Getuigenoproep

De recherche is op zoek naar getuigen. Bent u getuige geweest van deze drugsdeal of mishandeling van de agenten? Geef uw informatie dan door via het telefoonnummer 0800-6070. Dit kan ook via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.

Flexteam

Het Flexteam wordt ingezet ter ondersteuning van de politieteams, handhaving openbare orde en de (districts)recherche met onder andere korte en gerichte acties bij veiligheidsproblemen zoals drugsoverlast, woninginbraken, zakkenrollerij.

Geweld tegen politiemensen of anderen met een publieke taak

De politie tolereert geen verbaal of fysiek geweld tegen politiemensen en anderen met een publieke taak en treedt er altijd tegen op. De dader wordt niet alleen strafrechtelijk, maar ook financieel aangepakt voor het veroorzaken van schade. Afgesproken is dat de straf bij geweld tegen politiemensen en anderen met een publieke taak altijd wordt verhoogd. Ook als er aanwijzingen zijn dat het geweld is gepleegd onder invloed van alcohol of drugs, kunnen verdachten zwaardere straffen krijgen.