Getuigen gezocht van gevaarlijk vaargedrag Nieuwe Maas

Rotterdam - Zaterdagmiddag is op de Nieuwe Maas, tussen de Brienenoordbrug en de Willemsbrug, een boot tijdens een achtervolging bijna in aanvaring gekomen met een waterscooter van de politie. De schipper had even daarvoor een stopteken genegeerd. De 52-jarige man uit Zuid-Beijerland is aangehouden. Zij vaargedrag wordt onderzocht, en daarvoor zoeken we getuigen.