Dronken bestuurder veroorzaakt aanrijding

De bestuurder reed omstreeks 14.10 uur op de Zuid-Oostsingel en nam vermoedelijk een flauwe bocht te ruim en reed daarop tegen een uit de tegenovergestelde richting komende auto. Deze auto kwam door de klap van de aanrijding tegen een geparkeerde bestelauto tot stilstand. Agenten hebben getuigenverklaringen opgenomen. De 32-jarige bestuurder is aangehouden omdat agenten het vermoeden hadden dat hij onder invloed van alcohol was. Echter, de verdachte wilde niet mee werken aan een adem- en bloedonderzoek. Hiervan is een proces verbaal opgemaakt. Het rijbewijs van de man is ingevorderd.