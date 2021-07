Man onder invloed aangehouden

Rond 19.00 uur zien agenten een voertuig scheef geparkeerd staan in de Cor Wortelstraat. Zij treffen hier een 37-jarige man uit Tilburg aan, met een fles alcohol in zijn hand. Het vermoeden bestaat dat de man onder invloed heeft gereden, maar omdat niemand dit heeft waargenomen, geven zij de man een boete voor openbare dronkenschap. Uit controle blijkt dat de man geen geldig rijbewijs heeft.

Agenten besluiten te vertrekken en in de buurt te blijven. Slechts enkele momenten later worden ze aangesproken door omstanders omdat de man toch in zijn auto is gestapt en tegen een geparkeerde auto is gereden. Dankzij verklaringen van omstanders is de man aangehouden voor rijden onder invloed.