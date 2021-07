Man verzet zich tijdens aanhouding

Rond 12.40 uur kwamen agenten ter plaatse aan de Nieuwe Boschstraat omdat een persoon een medewerker van een winkel zou hebben mishandeld. Al snel zagen agenten de verdachte zitten en leek hij mee te werken aan de aanhouding. Toen de agent de man wilde boeien trok hij zijn arm weg en probeerde hij de agent te slaan. Er ontstond een korte worsteling om de man onder controle te krijgen, waarbij de verdachte in het gezicht van de agent probeerde te spugen. De agent besloot hierom pepperspray te gebruiken, de 24-jarige verdachte bleef zich echter verzetten. Uiteindelijk is de verdachte in de handboeien geslagen, nog steeds onder hevig verzet. Omdat het vermoeden bestond dat de man onder invloed was van drugs, is besloten om een ambulance op te roepen. De man is onder politiebegeleiding meegenomen naar het ziekenhuis.