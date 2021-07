Vrouw gewond na mishandeling door vriend

Agenten kregen rond 23.30 uur een melding dat een gewonde vrouw bij een horecagelegenheid aan de Wijngaardstraat was aangekomen. Medewerkers boden haar hulp en waarschuwde de politie. De man en de vrouw zouden op straat, in de buurt van NS-station, ruzie hebben gekregen. De man zou de vrouw vermoedelijk met een scherp voorwerp hebben gestoken. Toen de agenten ter plaatse kwamen, was de verdachte daar niet meer aanwerzig. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis overgebracht. Zij heeft aangifte gedaan. De verdachte is in de omgeving aangehouden en zit vast voor verhoor.