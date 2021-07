Geen strafbaar feit brand in appartementencomplex

In de nacht van zaterdag op zondag brak er rond 02.00 uur brand uit aan de Portbeemden in Eygelshoven, in een appartementencomplex met 35 woningen. De overleden persoon betreft de bewoner van het pand waar brand ontstond. De gewonden werden naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels is een van de twee gewonden weer uit het ziekenhuis. De tweede persoon die gewond raakte verblijft nog wel in het ziekenhuis en is niet in levensgevaar.



De overige bewoners uit het complex zijn allemaal opgevangen in een buurtzorgcentrum en zijn inmiddels weer terug in het appartementencomplex. De politie startte een onderzoek naar de oorzaak van de brand. Dat onderzoek is inmiddels afgerond en er is geen sprake van een strafbaar feit. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval.