Getuigen gezocht van mishandeling en poging tot beroving

Een 16- of 17-jarige jongen vroeg de 15-jarige Heemskerker om zijn spullen af te geven. De Heemskerker weigerde en werd vervolgens achtervolgd en bedreigd. Hij kreeg meerdere klappen, waardoor hij verwondingen in zijn gezicht opliep. De dader is er zonder buit vandoor gegaan richting de Jacob Catsstraat.

Het volgende signalement van de dader is bekend:

Jongen 16 a 17 jaar

Ongeveer 1.80 meter lang

Licht getinte huidskleur

Kort zwart haar

Bruine ogen

Lang spits gezicht

Beginnend stoppelbaardje

Donkergroen met zwart trainingspak, vest met capuchon en broek van het merk Nike

Nike sportschoen zwart met wit

De politie komt graag in contact met mogelijke getuigen. Hebt u iets gezien of gehoord van het incident? Neem dan contact op via 0900-8844 of via onderstaand tipformulier, waar u direct beeldmateriaal kunt uploaden. U kunt eventueel ook anoniem tippen via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.

2021148738