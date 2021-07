Politie zoekt verdachte(n) schietincident Leliënstein

Het was vannacht rond 1.00 uur dat er geschoten werd op de Leliënstein. Getuigen hoorden ruzie en geschreeuw en daarna een schot. De politie werd gebeld en startte meteen een onderzoek. Het slachtoffer, een 50-jarige man uit Rotterdam, is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar was op dat moment aanspreekbaar. De politie hield vannacht een vrouw van 32 jaar uit Rotterdam aan, haar rol wordt onderzocht. Naar de schutter wordt nog gezocht. Mogelijk kwam hij op de fiets aan en droeg zwarte kleding en een petje. Het kan zijn dat er nog een derde verdachte betrokken is.

Heeft u informatie of camerabeelden?

De verdachte(n) is of zijn weggefietst richting de Goudestein en Asterlo. Eén van de verdachten droeg zwarte kleding en een petje. Heeft u nog meer of andere informatie en nog niet met de politie gesproken? Bel dan met 0900-8844 of vul gemakkelijk onderstaand tipformulier in. Anoniem melden kan uiteraard ook: 0800-7000. Ook camerabeelden zijn meer dan welkom voor het onderzoek.