Mega-vondst van gestolen veilingkisten, politie zoekt benadeelden

Betrokkenheid

Al snel ontstond het vermoeden dat de chauffeur op 6 juni jl. bij hetzelfde bedrijf bijna 10.000 klapkisten had gestolen. De politie had deze zaak al in onderzoek. Zondag 18 juli rond 12.00 uur werd op het politiebureau in Terneuzen een 41-jarige man uit Dordrecht aangehouden. Hij was door de politie voor verhoor uitgenodigd. De politie onderzoekt of hij bij deze feiten betrokken is.