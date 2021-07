Drie agenten gewond na mishandeling door verdachte

Zondagavond werd een man die verward gedrag vertoonde door de politie overgebracht naar het bureau in Roemond ten behoeve van de hulpverlening. Op het politiebureau werd besloten dat de man moest worden overgebracht naar een zorginsteling. Op de A73, ter hoogte van Horst, escaleerde de situatie. De man verzette zich hevig en mishandelde beide agenten. Daarna ontsnapte hij uit de politieauto. Hij vluchtte te voet over de autosnelweg. Bij de achtervolging is door de agenten geschoten. Kort daarna is de man aangehouden en per ambulance naar het ziekenhuis in Nijmegen gebracht. De drie gewonde agenten zijn naar het ziekenhuis in Roermond gebracht. De toestand van de verdachte is stabiel. Een van de agenten is opgenomen in het ziekenhuis.