Man aangehouden voor heling AED

Vlissingen - Een 33-jarige man uit Middelburg is maandag 19 juli in een woning in Vlissingen aangehouden op verdenking van heling. De man bood iemand op straat een AED te koop aan. De melder vond dit verdacht en heeft de politie gewaarschuwd. De man zit vast voor verhoor. De politie doet verder onderzoek naar waar de AED vandaan komt. Weet u waar ergens een AED mist of bent u benadeelde, neem dan contact op met de politie via 0900-8844.