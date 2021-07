Man komt om bij verkeersongeval

Het ongeval vond rond 18.55 uur plaats op de kruising van de Burgemeester Freijterslaan met de Jan Vermeerlaan. Twee personenauto ’s kwamen hier door nog onbekende oorzaak met elkaar in botsing. Een medisch team is met traumahelikopter naar de ongevalslocatie gekomen. Echter, eerste hulpverlening aan het 85-jarige slachtoffer mocht helaas niet meer baten. Hij is ter plekke aan de verwondingen overleden. De inzittenden van de andere auto, een 25-jarige man en een 25-jarige vrouw uit Roosendaal, zijn voor controle naar een ziekenhuis overgebracht. Verkeersongevallenspecialisten hebben (sporen)onderzoek gedaan op de ongevalslocatie. De politie doet verder onderzoek naar de toedracht.