Onderzoek naar verkeersconflict in Tilburg

De politie ontving maandag 19 juli rond 16:00 uur diverse meldingen van een verkeersconflict aan de Spoorlaan in Tilburg. Er zou in de omgeving van de Spoorlaan een verkeersconflict hebben plaatsgevonden waarbij de twee betrokken voertuigen op de kruising Spoorlaan met Gasthuisring tot stilstand zijn gekomen. Bij het conflict waren drie personen betrokken. Een man uit Goirle en een man en vrouw uit Boxtel. De 54-jarige man uit Goirle raakte tijdens het wegrijden van de incident de vrouw uit Boxtel, hij is daarom aangehouden. De vrouw liep een lichte verwonding aan haar arm op en heeft aangifte gedaan. Ook de man uit Goirle heeft aangifte van bedreiging en vernieling gedaan. Hij zit op dit moment nog vast en wordt door de politie gehoord. Politiemensen doen onderzoek naar de aanleiding van het conflict en onderzoeken wat er gisteren precies is gebeurd. Zo worden er diverse camerabeelden bekeken en wordt er met verschillende getuigen gesproken. Het onderzoek loopt.