Twee verdachten aangehouden voor het versturen van drugs

Ede - De politie heeft dinsdag 20 juli 2021 in Ede twee woningen doorzocht. Een 39-jarige man en een 24-jarige vrouw, beiden woonachtig in Ede, zijn daarbij aangehouden. Bij de doorzoekingen zijn onder andere verdovende middelen en verschillende digitale gegevensdragers aangetroffen en in beslag genomen.