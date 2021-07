Zedenzaak in Opsporing Verzocht

Op maandagmiddag 12 juli 2021, tussen 15:30 en 16:00 uur werd een kind slachtoffer van een zedendelict. Dat gebeurde in een toiletgebouw op Kampeerdorp de Zandstuve. De politie heeft die dag direct uitvoerig onderzoek gedaan, maar is op zoek naar meer beelden uit de omgeving. Verder komen in de uitzending de volgende zaken aan bod:

Daarnaast wordt een terugkoppeling gegeven van de resultaten uit de vorige uitzending van 13 juli 2021.



Herhaling

Opsporing Verzocht wordt uitgezonden op dinsdag 20 juli 2021, rond 20.40 uur op NPO1. Woensdag rond 10.15 uur wordt de uitzending herhaald op NPO1. Het is de laatste aflevering voor de zomerstop. De eerstvolgende uitzending na de zomerstop is op 24 augustus 2021 van 21.30 tot 22.00 uur via NPO1.