Poging plofkraak geldautomaat

Omstreeks 01.57uur krijgt de politie de melding dat er meerdere personen te zien zijn op de Gochsedijk die zich verdacht ophouden bij de geldautomaat. De politiehelikopter wordt ingezet. Ook de Duitse politie wordt in kennis gesteld en samen met de Duitse politie wordt in het gebied gezocht. Bij de zoekactie worden speurhonden ingezet. Door de speurhonden wordt explosief materiaal aangetroffen. De omgeving wordt afgezet en de Explosieve Opruimingsdienst Defensie komt ter plaatse voor onderzoek. Om 03.20 uur wordt er in de omgeving een 44-jarige verdachte aangehouden. Vanwege de veiligheid worden brandweer en ambulance ingezet. De forensische opsporing van de politie doet op dit moment onderzoek. Er is geen gevaar meer voor de omgeving.