Man gewond bij steekincident, verdachte gearresteerd

Het incident gebeurde rond 21.50 uur. Een tweetal kreeg ruzie, waarbij werd gestoken. Hierbij raakte een 24-jarige man uit Terneuzen gewond. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie deed ter plaatse onderzoek. Zo hielden agenten in de Deken Holtkampstraat een 15-jarige jongen uit Vlissingen aan en werd een steekwapen in beslag genomen. Ook werden enkele getuigen verhoord. Het incident vond plaats in de relationele sfeer. De verdachte is voor verder onderzoek naar een politiecellencomplex gebracht. Hij wordt woensdag verhoord.